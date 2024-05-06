Dışişleri Bakanı Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu ağırladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu ile Ankara'da bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu Ankara'da ağırladı.
İki ülke arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı.
Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.