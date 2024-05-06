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Dışişleri Bakanı Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu ile Ankara'da bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu ağırladı

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu Ankara'da ağırladı.

İki ülke arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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