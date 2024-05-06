Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi'ni kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul ettiği bildirildi.
Paylaşımda, Fidan ve Holguin Cuellar'ın fotoğrafına da yer verildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ı kabul etti.🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/6cPVeHJhb7— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 6, 2024