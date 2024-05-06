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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi'ni kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti.

Can Efesoy  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi'ni kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul ettiği bildirildi.

Paylaşımda, Fidan ve Holguin Cuellar'ın fotoğrafına da yer verildi.

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