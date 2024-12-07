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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, 22. Doha Forumu için bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü.

Yapıcı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Fidan ve Erakçi, Suriye'deki durumu detaylı şekilde ele aldı.

Görüşmede, ayrıca öğleden sonraki Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelecek konuların ön değerlendirmesi yapıldı.

07.12.2024


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