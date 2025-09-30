Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Damla Delialioğlu  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

