Dolar
42.49
Euro
49.41
Altın
4,248.57
ETH/USDT
2,842.40
BTC/USDT
86,900.00
BIST 100
11,006.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD-Ukrayna görüşmelerinde, savaş sonrası Rusya ile çizilecek sınırların ele alındığı iddia edildi

ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde yetkililerin, savaş sonrası Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklandığı iddia edildi.

Aybüke İnal Kamacı  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
ABD-Ukrayna görüşmelerinde, savaş sonrası Rusya ile çizilecek sınırların ele alındığı iddia edildi

Ankara

ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan iki Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında dün gerçekleştirilen görüşme, geniş kapsamlı bir toplantının ardından her iki taraftan üçer yetkiliyle devam etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha sonra Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff​​​​​​​ ile birebir görüşme gerçekleştirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi arayarak görüşmeler hakkında bilgi verdi.

İki Ukraynalı yetkili, beş saatlik görüşmelerin "yoğun" ancak "verimli" geçtiğini belirterek, toplantıdaki neredeyse tek tartışma konusunun sınırların kontrolü olduğunu ve barış anlaşması kapsamında Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklanıldığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililerden biri, toplantı sonrası Axios'a yazdığı mesajda, "Yoğundu ama olumsuz değildi. ABD'nin ciddi çabalarını gerçekten takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida'da ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
Başkentte yüzde 6,6'lık araç artışı trafiğe 22 dakikalık yük getirdi
Van'da sağlık ekipleri çetin kış şartlarına hazır
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı

ABD-Ukrayna görüşmelerinde, savaş sonrası Rusya ile çizilecek sınırların ele alındığı iddia edildi

Trump'ın Maduro'dan Venezuela'dan ayrılmasını istediği iddia edildi

Güney Afrika, Trump'ın "beyazlara soykırım uygulandığı" iddialarını yalanladı

Güney Afrika, Trump'ın "beyazlara soykırım uygulandığı" iddialarını yalanladı
Trump, Ukrayna savaşında barış anlaşmasına varma şanslarının yüksek olduğunu belirtti

Trump, Ukrayna savaşında barış anlaşmasına varma şanslarının yüksek olduğunu belirtti
ABD: Ukrayna barış planı konusunda epey mesafe katettik ancak hala yapılacak çok iş var

ABD: Ukrayna barış planı konusunda epey mesafe katettik ancak hala yapılacak çok iş var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet