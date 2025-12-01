Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD: Ukrayna barış planı konusunda epey mesafe katettik ancak hala yapılacak çok iş var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna’da savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan barış planı konusunda önemli mesafe katettiklerini, ancak daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Islam Doğru  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
ABD: Ukrayna barış planı konusunda epey mesafe katettik ancak hala yapılacak çok iş var

New York

Rubio, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla hazırlanan barış planı üzerindeki müzakereler için Florida'da Ukrayna heyeti ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile birlike basına açıklama yapan Rubio, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sadece savaşı bitirmek istemiyoruz, Ukrayna’nın bir daha işgal ile karşılaşmayacak şekilde güvende olmasını ve gerçek bir refaha kavuşmasını istiyoruz.” dedi.

ABD’nin önerdiği barış planı üzerinde epey mesafe katettiklerini vurgulayan Rubio, "Ancak bu hassas ve karmaşık bir konu, bu nedenle daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova’ya gideceğini ifade eden Rubio, “Bu (görüşmelerin) ne kadar zor olduğu konusunda gerçekçiyiz, ancak diğer yandan da umutluyuz.” açıklamasını yaptı.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov da ABD’nin barış görüşmeleri konusundaki liderliği için teşekkür etti.

Umerov, “Ukrayna’nın geleceğini, halkı için önemli olan konuları konuştuk, refah içinde güçlü bir Ukrayna temel amacımız. ABD bu konuda çok destek oluyor. Cenevre’deki görüşmelerin üstüne faydalı ve üretken bir toplantı daha gerçekleştirdik.” dedi.

ABD ve Ukrayna heyetleri, İsviçre’nin Cenevre kentinde 23 Kasım’da bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Beyaz Saray, Cenevre’de yapılan Ukrayna için barış planı görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini ve maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığını belirtmişti.

