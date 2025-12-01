Üsküdar'da metruk binada çıkan yangına müdahale ediliyor
Üsküdar'da bir metruk binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Istanbul
Kısıklı Büyükçamlıca Caddesi'nde bir metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
