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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Berlin'de Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Berlin'de Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Paylaşımlarda, Bakan Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı kapsamında Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldiği belirtildi.

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