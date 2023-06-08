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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularını görüştü.

Muhammet Tarhan  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakan Fidan ve Antony Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

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