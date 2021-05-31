Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina’da ortak basın toplantısı düzenliyor. TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Tevfik Durul   | 31.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda Miçotakis tarafından kabulünün ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yürüyerek Yunanistan Dışişleri Bakanlığına geldi.

Çavuşoğlu ve Dendias, burada heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Gümülcine'ye gelen Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi almıştı.

Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesinde incelemelerde bulunmuş, Türk köyü Çepelli’de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katılmış ve Batı Trakya davasının sembol isimlerinden merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etmişti.

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