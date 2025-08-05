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Gündem

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da üst düzey yetkililerle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da Demiryolu Ulaştırma Bakanı Mammet Akmammedov, Karayolu Ulaştırma Bakanı Begenç Annadurdiyev ve Haberleşme Bakanı Hacımurat Hudayguliyev ile bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da üst düzey yetkililerle görüştü

Avaza

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı kapsamındaki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Türkmenistan'ın üst düzey yetkilileriyle Türkmenbaşı Limanı'nda bir araya geldiklerini kaydeden Uraloğlu, bu kapsamda Türkmenistan Demiryolu Ulaştırma Bakanı Akmammedov, Karayolu Ulaştırma Bakanı Annadurdiyev ve Haberleşme Bakanı Hudayguliyev ile ulaştırma ve iletişim alanlarında iki ülke işbirliğini geliştirecek konuların ele alındığını belirtti.

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Uraloğlu, "Türkiye - Türkmenistan kardeşliğini" daha da güçlendirecek adımların kararlılıkla atmaya devam edileceğini ifade etti.

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