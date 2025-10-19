Dolar
Eğitim

Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi ile 30 bin çocuğa eğitim verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi ile bugüne kadar yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi ile 30 bin çocuğa eğitim verildi

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen projeye ilişkin bilgi verdi.

Bu eğitimlerle çocukların, hem eğlendiğini hem de hemzemin geçitlerden güvenli geçişin önemini yaşayarak öğrendiğini belirten Uraloğlu, TCDD'nin 2022-2030 yılları Emniyet Strateji Belgesi ve 2022-2025 yılları Eylem Planı çerçevesinde başlatılan projeyle, özellikle demir yoluna yakın bölgelerde yaşayan öğrenci ve vatandaşların güvenli geçiş kurallarını öğrenmesinin amaçlandığını aktardı.

Uraloğlu, ulaştırma alanında yatırımlar kadar eğitim ve trafik bilincini de önemsediklerine işaret ederek, "Bu kapsamda demir yolunun geçtiği bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde öğrencilere hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim veriyoruz. 2022'de hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar İzmir, Aydın, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Batman, Diyarbakır gibi illerde yaklaşık 30 bin öğrencimize ulaşarak hemzemin geçitlerde uyulması gereken kuralları teorik olarak anlatıp uygulamasını birebir gösterdik. Her öğretim yılında 10 bin öğrenciye hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim vererek farkındalık oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin amacının, yalnızca öğrencilerde değil, onların ailelerinde de farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Uraloğlu, demir yolu emniyeti konusunda küçük yaşta kazanılan bilincin, hayat boyu süreceğini bildirdi.

Uraloğlu, hemzemin geçitlerde güvenliği artırmak için çocuklardan başlayarak toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Nihai amacımız, ülke genelinde tüm ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize ulaşmaktır. Ayrıca, yılın belli dönemlerinde periyotlar halinde hemzemin geçitlerin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıp, broşür dağıtarak da bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Hemzemin geçitler yenilenerek daha güvenli hale getirildi"

Proje kapsamında ilkokullarda il milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinliklerde, sınıflara yerleştirilen hemzemin geçit görselleri üzerinde öğrencilerin tren ve otomobil maskeleriyle oyunlar oynadığını, şarkılar söylediğini aktaran Uraloğlu, çocukların hem eğlendiğini hem de hemzemin geçitlerden güvenli geçişin önemini yaşayarak öğrendiğini bildirdi.

Uraloğlu, etkinliklerde boyama kitapları, etkinlik setleri, kalem kutuları ve "demir yolu müfettişi" rozetleri dağıtarak bilincin daha kalıcı olmasının sağlandığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yollarında yaşanan büyük değişim ve gelişime paralel olarak hemzemin geçitler de yenilenerek daha güvenli hale getirildi. Bu kapsamda, 2002'den 2024 yılının sonuna kadar 2 bin 234 geçit kapatılarak hemzemin geçit sayısı 4 bin 810'dan 2 bin 576'ya düşürüldü."

