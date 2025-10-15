Dolar
41.84
Euro
48.71
Altın
4,196.59
ETH/USDT
4,041.30
BTC/USDT
112,107.00
BIST 100
10,459.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

5G ihalesi yarın BTK'de yapılacak

Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, "Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
5G ihalesi yarın BTK'de yapılacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G teknolojisi için yapılacak ihalenin, yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda saat 10.30'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

İhale için işletmecilerin tekliflerini yarın saat 09.30'a kadar sunabileceğine işaret eden Uraloğlu, işletmelerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, ihale kapsamındaki frekans bantlarına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şu bilgileri verdi:

"700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak."

"Yeni dönemle mobil internet hızı artacak"

5G teknolojisinin, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edildi. Yüzde 60'a varan yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de planlı su kesintileri 31 Ekim'e kadar sürecek
İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alacak
Bakan Yerlikaya: 675 bin personelimizle suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz

Benzer haberler

5G ihalesi yarın BTK'de yapılacak

5G ihalesi yarın BTK'de yapılacak

Trabzon'da denize yapılacak havalimanının ihalesinin bu yıl tamamlanması hedefleniyor

Bakan Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Ülkeleri Ulaştırma Konferansı'na katılacak

Bakan Uraloğlu, AA özel yayınında 5G teknolojisine geçiş sürecini anlattı

Bakan Uraloğlu, AA özel yayınında 5G teknolojisine geçiş sürecini anlattı
Bakanlar Kurum ve Uraloğlu, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Bakanlar Kurum ve Uraloğlu, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika görüşüldü

Mobil ve sabit hatlardan 81,8 milyar dakika görüşüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet