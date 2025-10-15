Dolar
Dünya

AB Komisyonu, Türkiye'nin SAFE mekanizmasına dahlini değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Türkiye'nin 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) kapsamına alınıp alınmayacağını değerlendirdiklerini söyledi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
AB Komisyonu, Türkiye'nin SAFE mekanizmasına dahlini değerlendiriyor

İstanbul

Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin, AB'nin Türkiye'nin SAFE'ye dahil edilmesini istediğini ve bu konuda Almanya'dan Atina'ya baskı yapmasının beklendiğine dair iddiaları yanıtladı.

Türkiye'nin SAFE'ye dahil olması için AB Komisyonunun AB Konseyi'ne tavsiyede bulunması gerektiğini belirten Regnier, "Konsey bu tavsiye kararını onaylarsa, Türkiye'yi SAFE programımıza dahil etmek için ikili müzakerelere başlayabiliriz. Şu anda durum böyle değil." dedi.

Regnier, Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore'den de SAFE'ye dahil olma talebi aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini kaydetti.

Sözlerinin sonunda üçüncü ülkelerin, AB üyesi ülkeler veya Birliğin "çıkarlarına aykırı davranmasına karşı bazı önlemler" aldıklarını ifade eden Regnier, "Dolayısıyla, Türkiye ile herhangi bir bağlantı kurmadan genel bir yorum yapıyorum. Her zaman üye devletlerimizin endişelerini son derece ciddiye alacağız." diye konuştu.

SAFE mekanizması

AB'nin Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da devam eden savaş ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı savunmada 2030 hedeflerinin bir parçası olan SAFE, 29 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Buna göre AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

AB'ye aday ülkeler ve İngiltere gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden" (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda) gelmek zorunda olacak.

Kalan yüzde 35'i ise Türkiye ve İngiltere'nin de aralarında olduğu kategoriden gelebilecek.

