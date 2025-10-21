Dolar
Ekonomi

Türkiye'den 9 ayda yaklaşık 4,8 milyar dolarlık ticari araç ihraç edildi

Türkiye'nin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-eylül döneminde 4 milyar 788 milyon 28 bin dolar oldu.

21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025


Bursa

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde 30 milyar 205 milyon 394 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 15,8'ini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 4 milyar 197 milyon 886 bin dolardan 4 milyar 788 milyon 28 bin dolara çıktı.

Ocak-eylül döneminde 86 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

Birleşik Krallık'a 1 milyar dolardan fazla hafif ticari araç ihracatı

Sektörün ocak-eylül döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 161 milyon 786 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde yüzde 13,7 azalışla 1 milyar 1 milyon 979 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen bu ihracat, üç çeyrekteki toplam hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 21'ini oluşturdu.

İkinci sıradaki Almanya'ya yapılan ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 426 artışla 146 milyon 953 bin dolardan 772 milyon 860 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcilerinin ihracatı üçüncü sıradaki Slovenya'ya ocak-eylül döneminde, 2024'ün aynı aylarına kıyasla yüzde 3,65 düşüşle 631 milyon 677 bin dolardan 608 milyon 592 bin dolara geriledi.

İspanya'ya, bu dönemde hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı yüzde 252,7 yükselişle 143 milyon 425 bin dolardan 505 milyon 863 bin dolara yükseldi.

Avusturya'ya ihracatta rekor artış

Beşinci sıradaki İtalya'ya "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,25 azalarak 487 milyon 102 bin dolardan 466 milyon 404 bin dolara geriledi.

Fransa yüzde 20,7 artış ve 442 milyon 834 bin dolarla 6'ncı, Belçika yüzde 25 düşüş ve 293 milyon 344 bin dolarla 7'nci sırada yer aldı.

Avusturya'ya 9 aylık dönemde "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatında büyük artış görüldü. Geçen yılın aynı döneminde 372 bin dolarlık dış satımın yapıldığı Avusturya'ya bu yılın 9 ayındaki ihracat yüzde 21 bin 229 artışla 79 milyon 481 bin dolara çıktı.

Romanya yüzde 1 düşüş ve 59 milyon 525 bin dolarla 9'uncu ve Danimarka yüzde 39 azalış ve 54 milyon 854 bin dolarlık hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

