Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 4. kez final bileti alamadı

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de finale yükselmeyi başaramadı. Olympiakos ise 3 kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de 10. kez adını finale yazdırdı. Yunanistan ekibi, 24 Mayıs Pazar günü finalde Valencia Basket-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaya iki takım da sert savunma yaparak başladı. Dorsey'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle oyuna ağırlığını koyan Olympiakos, 7. dakikada 12-0'lık üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk sayısını 7. dakikanın sonlarında Birch ile buldu. Sarı-lacivertli takım, bu bölümden sonra toparlanarak farkı azaltmasına rağmen Olympiakos, ilk periyodu 18-12 önde tamamladı.
Fenerbahçe, ikinci çeyrekte de bir türlü tempo yakalamadı. Skor üretemeyen sarı-lacivertliler karşısında Peters ile etkili olan Yunanistan ekibi, 16. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 29-12. Üç sayı çizgisinden peş peşe kaydettiği basketlerle oyuna ortak olmayı başaran Fenerbahçe, Melli'nin bitime 23 saniye kala kaydettiği basketle farkı tek hanelere çekti: 33-24. Olympiakos, soyunma odasına 33-24 üstün gitti.
İkinci yarıya çok iyi başlayan Olympiakos, 11-0'lık seri yakalayarak 24. dakikada farkı 20'ye yükseltti: 44-24. Yunanistan ekibine 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skoru 44-34'e getirdi. Kalan bölümde Vezenkov ile etkili olan Olympiakos, son çeyreğe 56-41 önde girdi.
Dördüncü ve son periyoda 8-0'lık seriyle etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 7'ye indirdi: 56-49. Fournier ve Peters ile çok kritik 3 sayılık basketler bularak oyun üstünlüğünü eline geçiren ve farkı 18'e kadar çıkaran Olympiakos, karşılaşmayı 79-61 kazandı ve finale yükseldi.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Yunanistan ekibi, 10. kez finale yükseldi. Olympiakos, 24 Mayıs Pazar günü finalde Valencia Basket-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunanistan ekibi, kazanması halinde EuroLeague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda 4. kez final biletini alamadı.
Fenerbahçe, organizasyonda 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026'da olmak üzere 8 kez son 4 takım arasında yer aldı.
2017 ve 2025'te kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi. Fenerbahçe Beko, 2015, 2019 ve 2024'ün ardından 2026'da da finale yükselmeyi başaramadı.
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok kötü oynadıklarını söyledi.
Litvanyalı başantrenör, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galibiyet dolayısıyla Olympiakos'u tebrik eden Jasikevicius, "Daha iyi olan taraf onlardı. Tam kadro olarak sezonun belki de en kötü maçını oynadık. Böyle zor bir duruma düştüğümüzü görmek acı vericiydi. Çeyrek başları bizim için çok ağır oldu. İlk yumruğu atmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Her 3 çeyreğin başında da nakavt olduk. Maça tutunmaya çalıştığımızda her anda bunun mümkün olmadığını gördük. Biraz hayat belirtisi gösterdiğimiz zamanlarda bunu elimizden aldılar. Güzel bir akşam değildi." ifadelerini kullandı.
Kendi oyunlarını ortaya koyamadıklarını vurgulayan Sarunas Jasikevicius, "Bu bizim basketbolumuz değildi. Oyunun büyük bölümünde savunmadan memnuniyet duyduğumu söyleyebilirim ama hücumda çok kötüydük. Biraz daha sabırlı olmamız lazımdı. Olympiakos iyi oynadı. Biz çok kötüydük. Üç sayılık basketlere hemen yönelmemiz biraz sıkıntı yarattı. Onlar sabırlı davrandı. Normal performansımızın altında kaldık. Felaket bir oyun ortaya koyduk. Üç defa geri dönmeye çalıştık ama hepsinde pes ettik. Ancak olmadı." diye görüş belirtti.
Birçok Fenerbahçe taraftarının bilet almasına rağmen salona girememesini eleştiren Litvanyalı başantrenör, "EuroLeague açısından çok üzücü bir durum. Bu gerçekten biraz üzüntü verici. Fenerbahçe taraftarı için canım sıkıldı. Çoğu taraftar dışarıda kaldı. Salona giremedi. Bu, EuroLeague açısından çok nahoş oldu." şeklinde konuştu.
Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, 40 dakika boyunca tüm istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.
Bartzokas, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galip gelerek finale yükseldikleri için oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Yunan başantrenör, "İlk adımı attık. Takım olarak oynamak çok önemliydi. Maçın başından itibaren oyunu kontrol ettik. Çok iyi bir takım olan Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda özellikle topu daha fazla dolaştırdık. Çok fazla sayı şansı bulduk. Onların yaptığı tüm şutlara el kaldırdık. Bugün takım olarak her şeye yanıt verdik. Şimdi finali bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.