Real Madrid, Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. kez şampiyonluk peşinde Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek İspanya'nın Real Madrid takımı, organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan takım durumunda bulunuyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü finale katılacak Real Madrid, ünvanını koruyarak 12. şampiyonluğunu almayı hedefliyor.

Son olarak 2023'te Litvanya'daki dörtlü finalde kupayı müzesine götüren Real Madrid, Kaunas şehrinde 11. Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023'te sezonlarını şampiyon tamamladı.

Dörtlü finallerin değişmezi

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, basketbolda da adından fazlasıyla söz ettiriyor.

Bu organizasyonda son 15 sezonda 11. kez dörtlü final oynayacak Real Madrid, sadece 2012, 2016, 2021 ve 2025 yıllarında son dört takımın dışında kaldı.

Real Madrid, dörtlü finalin ilk maçında bir başka İspanyol ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Ligi 24 galibiyet, 14 yenilgiyle tamamlayan Real Madrid, çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel'le eşleşti.

Rakibini 4 maç sonunda 3-1'le geçen Real Madrid, 2025-2026 dörtlü finale adını yazdırdı.

Lyles, Heznonja, Campazzo ön planda

Real Madrid'in bu sezon en skorer isimleri Trey Lyles, Mario Hezonja ve Facundo Campazzo oldu.

İspanyol ekibinin Kanadalı forveti Lyles, sezonu 13,1 sayı ortalamasıyla tamamlayarak en skorer isim olmayı başardı. Bir diğer forvet Hırvat oyuncu Hezonja ise sezonu 12,9 sayıyla tamamlarken, takımın Arjantinli oyun kurucusu Campazzo 12,3 sayı ortalaması yakaladı.

Tavares'in sakatlığı nedeniyle uzun rotasyonunda sıkıntı yaşayan Real Madrid'de tecrübesiyle 38 yaşındaki Sergio Llull de ön plana çıkıyor.

Başantrenör Sergio Scariola yönetimindeki Real Madrid'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyun kurucu: Facundo Campazzo, Theo Maledon, Sergio Llull, Andres Feliz

Forvet: Trey Lyles, David Kramer, Alberto Abalde, Gabriele Procida, Mario Hezonja, Izan Almansa, Gabriel Deck, Egor Amasov, Gunars Grinvalds

Pivot: Chuma Okeke, Usman Garuba, Walter Tavares, Alex Len