Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti.
Emre Doğan
13 Mayıs 2026•Güncelleme: 13 Mayıs 2026
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.
Bir maçı eksik Fenerbahçe ise 5. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertli takım, normal sezondaki son müsabakasında 16 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
Derbiye çok etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk 3 dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Sadece bir sayı bulabilen Fenerbahçe Beko karşısında skor üretmeyi sürdüren siyah-beyazlılar, 8. dakikada farkı 23'e çıkardı: 24-1. Beşiktaş, kalan bölümde bulduğu basketlerle biraz toparlanan sarı-lacivertli takım karşısında ilk periyodu 26-9 önde tamamladı.
[1/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberoviç (ortada) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Sertaç Şanlı (5) mücadele etti.
[2/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Onuralp Bitim (sağda) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Jonah Mathews (solda) mücadele etti.
[3/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (sağda) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Durrell Dotson (1) mücadele etti.
[4/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberoviç (solda) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Berk Uğurlu (6) mücadele etti.
[5/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen (sağda) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Jonah Mathews (0) mücadele etti.
[6/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Onuralp Bitim (17) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Jonah Mathews (0) mücadele etti.
[7/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberoviç (solda) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Conor Morgan (9) mücadele etti.
[8/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston Jr. (11) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Durrell Dotson (1) mücadele etti.
[9/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (4) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Brynton Jevon Lemar (sağda) mücadele etti.
[10/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (sağda) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Conor Morgan (ortada) mücadele etti.
[11/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (4) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Durrell Dotson (1) mücadele etti.
[12/12] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Metecan Birsen (sağda) ile Beşiktaş GAİN oyuncusu Berk Uğurlu (6) mücadele etti.
Karşılıklı basketlere sahne olan ikinci çeyrekte farkı açan Beşiktaş GAİN, soyunma odasına 49-28 üstün gitti.
Dengeli geçen üçüncü periyodun son 3,5 dakikasında oyun üstünlüğünü eline geçiren Fenerbahçe Beko, üst üste bulduğu basketlerle bitime 33 saniye kala farkı 11'e indirdi: 52-63. Beşiktaş, bu çeyreği 65-52 önde bitirdi.
Dördüncü ve son çeyrekte büyük heyecan yaşandı. Üçüncü periyodun sonlarında yakaladığı iyi oyunu bu bölüme de taşıyan Fenerbahçe, milli basketbolcu Onuralp Bitim'in kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, Horton-Tucker'ın serbest atış çizgisinden kaydettiği isabetlerle 37. dakikada farkı 7'ye indirdi: 69-76. Son bölümde bulduğu kritik basketlerle farkı yeniden açan Beşiktaş, sahadan 85-72 galip ayrıldı.