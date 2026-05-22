Zelenskiy, Starmer, Merz ve Macron'la savaşın bitirilmesi için barış diplomasisini görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer​​​​​​​, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada, savaşın sona erdirilmesi yönünde sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer​​​​​​​, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çevrim içi olarak görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Avrupalı liderler ile savaşın bitirilmesi yönündeki çalışmaları ele aldığını belirtti.

Zelenskiy, söz konusu görüşmenin "E3-Ukrayna" formatında gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle, barış diplomasisini nasıl daha aktif hale getirebiliriz ve Avrupa'yı da buna nasıl dahil edebiliriz? Tüm müttefiklerimiz, Ukrayna'nın hem savaş alanında hem de uzun menzilli saldırı yapma yeteneklerimizde çok daha güçlü bir konumda olduğunun farkında. Bu önemli bir durum ve tam da bu tür bir baskı (Rusya'ya), doğru ve etkili diplomasiyi teşvik edebilir. Ulusal güvenlik danışmanlarımızın yakın gelecekte bir araya gelmesi konusunda anlaştık."

Zelenskiy, görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeleri ve Rusya'dan gelebilecek olası güvenlik tehditleri hakkında da konuştuklarını belirterek, "Amerikan tarafıyla iletişim konusunu da görüştük. Gerçek bir barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

590 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladık

Ayrıca Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı günlük görüntülü mesajında da savaş kapsamında cephedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Uzun menzilli silahları kullanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Gerçekten de Ukrayna'nın pozisyonu, önceki yıllara göre daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, yıl başından bu yana Rus ordusuna yönelik yürüttükleri karşı saldırı sonucu ülkesinde 590 kilometrekarelik alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.