İran Petrol Bakanı: Yakıtı verimli kullanma konusunda hala halkın desteğine ihtiyacımız var

Haydar Şahin
22 Mayıs 2026•Güncelleme: 22 Mayıs 2026
İran resmi ajansı IRNA’ya göre Paknejad, ülkedeki yakıt kullanımına ilişkin açıklama yaptı.
Paknejad, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar sırasında Tahran’daki bazı doğal gaz tesisleri, depolama tankları ve yakıt tedarik zincirini hedef aldığını hatırlattı.
Kaybedilen tesislerin çoğunun hızla geri kazandırıldığını söyleyen Paknejad, "40 günlük savaşta kaybettiklerimizin çoğunu hızla geri kazandık ancak yakıtı verimli kullanma konusunda hala halkın desteğine ihtiyacımız var." dedi.