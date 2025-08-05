Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye'nin küresel ticaretin adil olması için katkılarını sürdüreceği mesajı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için "güçlü katkılarını" sürdüreceğini bildirdi.
Avaza
Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.
Toplantının resmi karşılama seremonisine, Türk delegasyonu olarak katıldıklarını belirten Uraloğlu, "Küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için Türkiye olarak güçlü katkılarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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