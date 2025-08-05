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Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye'nin küresel ticaretin adil olması için katkılarını sürdüreceği mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için "güçlü katkılarını" sürdüreceğini bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye'nin küresel ticaretin adil olması için katkılarını sürdüreceği mesajı

Avaza

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının resmi karşılama seremonisine, Türk delegasyonu olarak katıldıklarını belirten Uraloğlu, "Küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için Türkiye olarak güçlü katkılarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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