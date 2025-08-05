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İçişleri Bakanlığı: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi

İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
İçişleri Bakanlığı: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi

Ankara

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