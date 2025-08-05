İçişleri Bakanlığı: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli kontrolün kaldırılması üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini bildirdi.
Ankara
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