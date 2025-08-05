Karabük ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Karabük ve Denizli'de çıkan orman yangınlarını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Karabük/Denizli
Karabük'ün merkezine bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.
Karabük'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/GEaJeaEYaS pic.twitter.com/6PDpPzn0w5— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 5, 2025
Yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahale sürüyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı
Alınan bilgiye göre, Karaismailler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.