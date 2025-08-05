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Karabük ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Karabük ve Denizli'de çıkan orman yangınlarını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Orhan Kuzu, Sebahatdin Zeyrek  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Karabük ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük/Denizli

Karabük'ün merkezine bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahale sürüyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde orman yangını çıktı

Alınan bilgiye göre, Karaismailler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter, 13 arazöz, 6 ilk müdahale aracı ve 64 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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