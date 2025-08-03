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Dünya

İsrail'in Atina Büyükelçisi Katz'ın Filistin destekçilerine müdahale arayışı, Yunan muhalefetinden tepki gördü

İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bazı duvar yazılarını "antisemitik" olarak nitelendirmesi ve İsrailli turistlerin güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamalar, ülkede siyasi çevrelerin tepkisini çekti.

Ayhan Mehmet  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
İsrail'in Atina Büyükelçisi Katz'ın Filistin destekçilerine müdahale arayışı, Yunan muhalefetinden tepki gördü

Gümülcine

Katz'ın Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganları eleştirmesi ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını dile getirmesi üzerine, Atina Belediye Başkanı Haris Dukas'ın ardından muhalefet partileri de açıklamalarda bulundu.

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Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Basın Sözcüsü ve Atina Belediye Meclis Üyesi Kostas Zahariadis, sosyal medya hesabı X'ten Katz'a tepki göstererek, "İsrail Büyükelçisi, her sınırı aştı. Atina ve Yunanistan, tüm barış yanlısı insanlar için misafirperver bir ülkedir. İsrail hükümetinin Gazze'de uyguladığı politikaları protesto eden vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Sol Partisi, yayımladığı açıklamada, "İsrail Büyükelçisi, kentteki Filistin yanlısı eylemlerden rahatsızlığını dile getirerek belediye yönetimini müdahaleye adeta davet etmiştir. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Yunan hükümetinin sessizliğinin, Büyükelçi'nin bu tür açıklamalar yapmasına zemin hazırladığı belirtildi.

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