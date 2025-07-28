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Dünya

Filistin destekçisi eylemciler, Rodos'ta İsraillileri taşıyan gemiyi protesto ile karşıladı

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi, Rodos Adası'nda Filistin'e destek vermek isteyen eylemcilerin protestosu ile karşılaştı.

Ayhan Mehmet  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Filistin destekçisi eylemciler, Rodos'ta İsraillileri taşıyan gemiyi protesto ile karşıladı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Rodos

İsrailli turistleri taşıyan "CROWN IRIS" isimli kruvaziyer gemisi, öğleden sonra Rodos Limanı'na geldi.

Filistin halkına destek vermek isteyen bir grup, İsrailli turistlerin gemiden inmesini engellemek amacıyla limanda eylem düzenledi.

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Yaklaşık 100 kişilik gösterici grubu, ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'de ölen çocukların fotoğrafları ile eylem yaptı.

Polis, "Filistin'e özgürlük" sloganları atan grubu limandan uzaklaştırırken, polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede en az iki kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Rodos Belediye Başkanı Aleksandros Koliadis, gemiyi limanda karşıladı.

Bir grup yolcu ise gemide İsrail bayrağı açtı.

Aynı gemi 22 Temmuz'da da Siros Adası'na gitmiş ancak burada eylemcilerin tepkisi nedeniyle İsrailli yolcular gemiden inememişti. Gemi yolcularını indiremeden limandan ayrılmıştı.

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