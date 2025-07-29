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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Devlet Nişanı Tevcih Töreni”ne katılıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Tokayev'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev, görüşmelerin ardından Türkiye ile Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin beşinci toplantısına başkanlık edecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek ve Tokayev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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