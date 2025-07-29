Yurt genelinde kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor
Yurt genelinde birçok ilde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ankara
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan İstanbullular, sahillerde denize girmeyi tercih etti.
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Sıcak hava, Üsküdar ve çevresinde de etkili oldu. Vatandaşlar, yüksek sıcaklıklar nedeniyle sahil ve parklarda serinlemeye çalıştı.
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA
Aşırı sıcaktan bunalan bir kişinin başına su dökerek serinlemeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.
Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA
Vatandaşlar, parklarda bulduğu gölgeliklerde ve ağaç altında vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.
Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken, bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlendi.
Bakırköy Florya Güneş Plajı'nda yaşanan yoğunluk dronla görüntülendi.
Ankara
Ankara'da öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte açık alanlarda hareketlilik azaldı.
Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA
Ulus, Kalaba ve Kızılay gibi işlek bölgelerde vatandaşların şapka ve şemsiye kullandığı, bazı kişilerin su şişeleriyle serinlemeye çalıştığı gözlendi.
Kuğulu Park ve Seğmenler Parkı çevresinde ise hayvanların su birikintilerinde zaman geçirdiği, vatandaşların ise gölgelik alanları tercih ettiği görüldü.
Fotoğraf: Evrim Aydın/AA
Kent merkezindeki bazı süs havuzlarında ise güvercinlerin suya girerek serinlemeye çalıştığı dikkat çekti.
Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da 45 dereceye ulaştı
Hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da ise 45 derece ölçüldü.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tokat'ta hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı.
Kentte etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Tokatlılar, ağaç gölgeleri ile park ve bahçelerde vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.
Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA
Tokat Valiliği ve Belediye de vatandaşlara güneşte uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Amasya
Amasya'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA
Sıcaktan korunmak isteyenler Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki yeşil alanlarda, parklarda, bazıları da ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.
Bazı vatandaşlar ise Taşova ilçesinde bulunan Borabay Gölü Tabiat Parkı'na gidiyor.
Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.
Diyarbakır'da kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'da hava sıcaklığı 44 dereceyi aştı.
Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sıcağa rağmen dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar şemsiye taşıyor, bazıları da pet şişelerdeki suyu başlarına dökerek serinlemeye çalışıyor.
Fotoğraf: Osman Bilgin/AA
Sıcaktan bunalanlar, özellikle park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.
Bölgedeki vatandaşların serinlemek için tercih ettiği içecekler arasında yer alan meyan kökü şerbeti yoğun ilgi görüyor.
"Bu sıcak havalarda çalışanlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var"
Diyarbakır'da bir lokanta ise kavurucu sıcak nedeniyle kepenk kapattı.
İşletme sahibi İbrahim Bozkurt, kentte 40 derecenin üzerindeki sıcaklığın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.
Bozkurt, hafta sonları hem hava sıcaklığı hem de sıcakta çalışan personelin dinlenmesi amacıyla iş yerini kapatmayı düşündüğünü ifade etti.
"Döner ocağı olsun, lahmacun ocağı olsun, bu sıcaklarda çalışmak gerçekten çok zor." diyen Bozkurt, sıcak hava nedeniyle iş yerini geçici olarak kapattıklarını belirterek, bu süreçte gelen ancak hizmet alamayan müşterilerden özür diledi.
Bozkurt, Diyarbakır'daki bunaltıcı sıcağın insanları dışarı çıkmaktan alıkoyduğunu belirterek, "Bu sıcak havalarda çalışanlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var." diye konuştu.
Meyan kökü şerbetiyle serinlemeye çalışan Şeref Alan, bu içeceğin Diyarbakır'a özgü yerel ve doğal bir lezzet olduğunu söyledi.
Meyan kökü şerbetinin sağlık açısından da birçok faydası bulunduğunu dile getiren Alan, "Sıcak havalarda insan bitkin düşüyor, susuz kalıyor. Meyan kökü şerbeti içerek rahatlayabilirsiniz. Neredeyse 45 dereceyi bulan sıcaklıklarda serinlemek için en güzel alternatiflerden biri." dedi.
Yerli ve yabancı turistlere kahve ikramında bulunan kuruyemiş dükkanı çalışanı Tayfur Birtane, bu mevsimde bugüne kadar böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadığını söyledi.
Birtane, "Daha önce sıcak havalara şahit oldum ama böylesini ilk kez yaşıyorum. Vatandaşlara kahve, simit ve badem ikram ediyorum. Bir yandan kahve dağıtıyor, bir yandan da sıcaktan dolayı sürekli başıma su döküyorum." ifadelerini kullandı.
Mersin'den gezmek için kente gelen Ruhi Özen ise Diyarbakır'ın tarihi dokusu ve kültürünü beğendiklerini söyledi.
Esnaf ve vatandaşların misafirperverliğinden memnun kaldığını dile getiren Özen, şunları kaydetti:
"Sıcaklık gerçekten çok yoğun, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı oluyor. Akşama doğru biraz daha hafifliyor. Hem insanı sıcakkanlı hem havası sıcak. Diyarbakır'ı beğendik, hoşumuza gitti."
Şanlıurfa
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 51 dereceyi gösterdi.
Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA
Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda, kimileri ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.
Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentin işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'nde yoğunluğun az olduğu gözlemlendi.
Vatandaşlar öğlen saatlerinde cadde ve sokaklara çıkmamayı tercih etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölgelikleri tercih etti.
Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA
Bazı vatandaşlar ise yüksek kesimlerde ve baraj kenarlarında serinlemeye çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.