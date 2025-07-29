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2 milyonu aşkın kişi sürücü belgesini yenilemedi

Eski tip sürücü belgesi kullanan 2 milyon 482 bin 461 kişi 31 Temmuz 2025'e kadar belgelerini yenilemediği takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
2 milyonu aşkın kişi sürücü belgesini yenilemedi

Ankara

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yapılan son tespitlerde, 2 milyon 482 bin 461 kişinin sürücü belgesi için yenileme işlemi yaptırmadığı belirlendi.

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar sadece 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

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Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Öte yandan vatandaşların ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm personeliyle yoğun bir şekilde çalışarak süreci titizlikle yürütüyor.

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