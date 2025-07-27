Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,790.70
BTC/USDT
118,118.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi

ABD’nin Chicago kentinde bir araya gelen protestocular, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü “soykırım savaşının” sona ermesini talep etti.

27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi

Chicago

Filistin'de Adalet İçin Chicago Koalisyonu tarafından Michigan Avenue’de Cumartesi günü organize edilen eyleme, ABD Filistin Topluluk Ağı (USPCN) ve Filistin İçin Amerikan Müslümanlar (AMP) gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu da katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı katılımcılar, Gazze’deki açlığa neden olan İsrail kuşatmasının ABD ve Mısır destekli olduğunu iddia ederek protesto amaçlı tencere ve tava çaldı.

Gazze’deki açlık krizi insani bir felakete dönüşmüş durumda. Gelen görüntülerde, ciddi şekilde zayıflamış, adeta deri ve kemikten ibaret kalmış Gazzelilerin yorgunluktan, susuzluktan ve uzun süren açlıktan yere yığıldıkları görülüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde ikisi çocuk olmak üzere beş Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 85’i çocuk olmak üzere 127’ye yükseldi.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Salı günü yaptığı uyarıda, İsrail’in devam eden ablukası nedeniyle Gazze’de her üç kişiden birinin günlerdir yiyecek bulamadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya günlük girişte tüm zamanların rekorunu kırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu) Ağustos ayının başında çalışmaları başlatacağız
Gurbetçilerin anavatana yolculuğu sürüyor
Türkiye "tropikal geceler" ve "ısı stresi"nin etkisi altında
Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı

Benzer haberler

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisindeki aktivistler, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti
Tel Aviv'de binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması talebiyle gösteri düzenlendi

Tel Aviv'de binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması talebiyle gösteri düzenlendi
İsrail, yarın Gazze'de saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını bildirdi

İsrail, yarın Gazze'de saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet