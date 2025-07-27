İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları ABD'nin Chicago kentinde protesto edildi
ABD’nin Chicago kentinde bir araya gelen protestocular, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü “soykırım savaşının” sona ermesini talep etti.
Chicago
Filistin'de Adalet İçin Chicago Koalisyonu tarafından Michigan Avenue’de Cumartesi günü organize edilen eyleme, ABD Filistin Topluluk Ağı (USPCN) ve Filistin İçin Amerikan Müslümanlar (AMP) gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu da katıldı.
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Bazı katılımcılar, Gazze’deki açlığa neden olan İsrail kuşatmasının ABD ve Mısır destekli olduğunu iddia ederek protesto amaçlı tencere ve tava çaldı.
Gazze’deki açlık krizi insani bir felakete dönüşmüş durumda. Gelen görüntülerde, ciddi şekilde zayıflamış, adeta deri ve kemikten ibaret kalmış Gazzelilerin yorgunluktan, susuzluktan ve uzun süren açlıktan yere yığıldıkları görülüyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde ikisi çocuk olmak üzere beş Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 85’i çocuk olmak üzere 127’ye yükseldi.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Salı günü yaptığı uyarıda, İsrail’in devam eden ablukası nedeniyle Gazze’de her üç kişiden birinin günlerdir yiyecek bulamadığını açıkladı.