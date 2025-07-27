Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,790.70
BTC/USDT
118,118.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'daki yangınlardan ikisi devam ediyor

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'da dün çıkan yangınların büyük kısmı kontrol altına alındı, Çuha Adası ile Mora Yarımadası'nda bulunan Messinia bölgesindeki yangınlar ise devam ediyor.

Derya Gülnaz Özcan  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'daki yangınlardan ikisi devam ediyor

Atina

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Vasilis Vathrakoyannis, yaptığı basın açıklamasında, dün başlayan orman yangınlarının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sözcü Vathrakoyannis, gece boyunca yangınlarla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vathrakoyannis, Mora Yarımadası'ndaki Lakonia bölgesi, Eğriboz Adası ve Girit Adası'ndaki Hania ilinde dün çıkan yangınların büyük oranda kontrol alındığını, yer yer küçük çaplı alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Vathrakoyannis, Çuha Adası ve Mora Yarımadası'ndaki Messinia bölgesindeki yangınların ise devam ettiğini dile getirdi.

Başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde yer alan Krioneri ve Parnitha ilçelerinde dün başlayan yangınlar da tamamen kontrol altına alındı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, bugün de yangın riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunularak, buna neden olabilecek faaliyetlerden uzak durulması istendi.

Hafta başından beri çöl sıcaklarının hakim olduğu ülkenin birçok noktasında dün orman yangınları çıkmış, birçok yerleşim birimi tahliye edilmişti.

Krioneri ve Hanya'daki bazı evler yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya günlük girişte tüm zamanların rekorunu kırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu) Ağustos ayının başında çalışmaları başlatacağız
Gurbetçilerin anavatana yolculuğu sürüyor
Türkiye "tropikal geceler" ve "ısı stresi"nin etkisi altında
Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı

Benzer haberler

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'daki yangınlardan ikisi devam ediyor

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Yunanistan'daki yangınlardan ikisi devam ediyor

Bulgaristan'daki orman yangınının koku ve dumanı 50 kilometre uzaklıktaki Edirne'ye ulaştı

AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

GSB yurtları yangından etkilenen vatandaşların hizmetinde

GSB yurtları yangından etkilenen vatandaşların hizmetinde
Yüksek sıcaklıklar Yunanistan ve Kosova'da yangınlara neden oldu

Yüksek sıcaklıklar Yunanistan ve Kosova'da yangınlara neden oldu
İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı

İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet