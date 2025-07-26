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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Yüksek sıcaklıklar Yunanistan ve Kosova'da yangınlara neden oldu

Yunanistan ve Kosova'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları, iki ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden oldu.

Derya Gülnaz Özcan, Eren Beksaç  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Yüksek sıcaklıklar Yunanistan ve Kosova'da yangınlara neden oldu Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina/Priştine

Hafta başından bu yana çöl sıcaklarının yaşandığı Yunanistan'da, hava sıcaklığı bazı bölgelerde 45 dereceye kadar ulaştı.

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Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ve Parnitha ilçeleri ile Eğriboz Adası, Çuha Adası, Mora Yarımadası'nın Messinia ve Lakonia illerinde, Girit Adası'nın Hanya ili ile Kozani ilinde yangın çıktı.

Yangınlar nedeniyle birçok köy tahliye edildi.

Krioneri'de birçok ev yangın nedeniyle tahrip oldu.

Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kosova

Kosova Acil Durum Yönetimi Ajansınca yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 14.00-20.00 saatlerinde 101 yangın tespit edildi.

Yangınların 53'ü kontrol altına alınırken, 48'inin söndürülme çalışmaları sürüyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de sosyal medya hesabından ülkede bugün çıkan yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin birçok belediyesi, ciddi maddi ve çevresel zararlara yol açan çok sayıda yangınla karşı karşıya. Durum zorlu, tüm kademelerden koordineli ve acil müdahale gerektirmektedir. Alevlerle ön saflarda cesaretle ve adanmışlıkla mücadele eden itfaiyecilerimize, acil durum çalışanlarına ve tüm gönüllülere en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları çağrısında bulunan Osmani, kurumların gerekli yardımı sağlamak için seferber olduğunu belirtti.

Öte yandan, Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının 42,4 dereceye ulaştığı ve bugünün, ülkede şimdiye kadar kaydedilen en sıcak gün olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

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