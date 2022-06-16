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Politika

DBP'li Aydeniz ile HDP'li Önlü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Adalet Bakanlığınca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

İsmet Karakaş, Kemal Karadağ   | 16.06.2022
DBP'li Aydeniz ile HDP'li Önlü hakkındaki fezlekeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki izinsiz gösteride polise yumruk atan Aydeniz ile Tunceli'de polis aracına taş atan Önlü hakkındaki fezlekeler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı.

Fezlekeler, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri TBMM Başkanlığına gönderecek.

Bundan sonraki süreç, Meclisin takdirinde işleyecek.

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