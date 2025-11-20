Dolar
Politika

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18. toplantısında "İmralı ziyareti"ni görüşecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18. toplantısında, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi dahil olmak üzere gelecek süreçte yapacağı çalışmaları görüşecek.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18. toplantısında "İmralı ziyareti"ni görüşecek

TBMM

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 17. toplantıda sunum yaptı, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Toplantının ardından Komisyondan yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasına yaklaşıldığı, kullanılan dile ve üsluba azami özen gösterilmesi vurgulandı. Açıklamada, başta Kurtulmuş olmak üzere, Komisyon çalışmalarında "sorumluluk yüklenenlere" yönelik ithamların karşısında "ortak tavırla" durulacağı belirtildi.

Öte yandan Komisyon, 18. toplantısını yarın saat 14.00'te Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.

Toplantıda, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.

Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.

Ayrıca Komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.

