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Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur

Adalet Bakanı Bozdağ, Kadıköy'deki izinsiz gösteri sırasında polise yumruk atan Aydeniz'e ilişkin, "Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına fezleke iletilmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir." dedi.

Kemal Karadağ, Ali Kemal Akan   | 16.06.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadıköy'deki izinsiz gösteri sırasında polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ilişkin, "Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına fezleke iletilmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında, Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında polis memuruna yumruk attığı gerekçesiyle hazırladığı soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği hatırlatılarak, sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Milletvekilleri hakkında soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. O nedenle İstanbul'dan yetkisizlik kararıyla dosya Ankara'ya geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeye konuyu bağladıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderecektir. Adalet Bakanlığı, dosyaya baktıktan, inceledikten sonra Cumhurbaşkanlığına gönderecek. Cumhurbaşkanlığı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu fezlekeyi gönderecektir. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına fezleke iletilmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir."

Öncelikle Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonundan oluşan Karma Komisyonun konuyu görüşeceğini ifade eden Bozdağ, bu komisyon "Dokunulmazlığın kaldırılmasına" yönelik rapor verdiğinde, konunun TBMM Genel Kurulu'na geleceğini söyledi.

Bakan Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler ve oylamalar sonucunda, "dokunulmazlığın kaldırılmasına" karar verildiğinde ise Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılacağını bildirdi.

Salihe Aydeniz hakkında 80 fezlekenin bulunduğunu belirten Bozdağ, son fezlekeyle bu rakamın 81'e ulaşacağını kaydetti.

Bekir Bozdağ, TBMM dokunulmazlığı kaldırdığında yargı sürecinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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