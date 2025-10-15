Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan toplantı 2 saat sürdü.

