Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüştü

Mikail Bıyıklı  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüştü Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile Kocaeli Stadyumu'nda bir araya geldi.

