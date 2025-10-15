Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi kabul etti
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.
