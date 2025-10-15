Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi kabul etti

Özcan Yıldırım  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

15.10.2025

