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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün yürürlüğe giren 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nın yerli ve milli teknoloji çözümleriyle dijital yönetim kapasitesini artırmak amacıyla hazırlandığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün yürürlüğe giren 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nın coğrafi verinin ulusal politika ve karar alma süreçlerindeki kritik rolünü güçlendirmek, yerli ve milli teknoloji çözümleriyle dijital yönetim kapasitesini artırmak amacıyla hazırlandığını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu kapsamında hazırlanan 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Cevdet Yılmaz, eylem planının, coğrafi verinin ulusal politika ve karar alma süreçlerindeki kritik rolünü güçlendirmek, yerli ve milli teknoloji çözümleriyle dijital yönetim kapasitesini artırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde ve paydaş kurumların katkılarıyla hazırlandığını kaydetti.

Planla, e-Devlet ile bütünleşik bir coğrafi bilgi sistemi kurmayı, karar destek sistemlerini güçlendirmeyi, yapay zeka ve büyük veri analitiğini coğrafi bilgi endüstrisine entegre etmeyi ve afet yönetimi, tarım, enerji sektörlerinde coğrafi veriye dayalı stratejiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, şunları belirtti:

"Bu kapsamda kamu, üniversite ve özel sektör işbirliklerini desteklemeye önem veriyoruz. Plan kapsamında 5 ana amaç, 26 hedef ve 101 eylem belirlenerek, coğrafi bilginin doğru, güvenilir, güncel ve standartlara uygun şekilde üretilmesi ve paylaşılması için somut adımlar atıldı. Türkiye'nin mekansal veri yönetiminde uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak bu stratejinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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