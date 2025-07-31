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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla alıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alıyoruz." dedi.

Abdullah Sarica  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla alıyoruz Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

Orman yangınlarında gelinen son durum ve gelecek döneme ilişkin riskler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"nda ele alındı.

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Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AFAD ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sunum yaptığı toplantıda, orman yangınlarıyla ilgili mevcut durum, alınan tedbirler ve beklenen riskler aktarıldı.

Toplantıda ayrıca risk açısından öncelikli bölgelerdeki son durum görüşülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Risk Yönetim Ekibi'nin ilk toplantısının çıktıları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ısınmadan dolayı doğal nedenlerin yanı sıra, insan kaynaklı meydana gelen yangınların sayısında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış yaşandığına dikkati çekti.

"Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alıyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye'nin, sahip olduğu ekipman ve araç gereçle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

"Teyakkuz durumumuzu sürdürüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bilgi vererek, yürütülen mücadele çalışmalarını aktardı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin dinamik bir süreç olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biz de orman yangınlarıyla önümüzdeki süreçlere ilişkin riskleri dikkate alarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Orman yangınlarıyla ilgili riskin ekim ayına kadar devam edeceğini öngörüyor, teyakkuz durumumuzu sürdürüyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantılara periyodik şekilde devam edeceğiz. Yeşil vatanın müdafaasında kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlarımızın isimlerini bir şehit ormanı kurarak inşallah yaşatacağız."

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