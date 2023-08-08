Dolar
27.00
Euro
29.61
Altın
1,925.45
ETH/USDT
1,857.10
BTC/USDT
29,734.00
BIST 100
7,412.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 59. yıl dönümünde Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şanlı Erenköy Direnişi ile o gün verilen mücadele, Kıbrıs Türkü'nün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 08.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 59. yıl dönümünde Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erenköy Direnişi'nin, Kıbrıs Türk halkının "Çanakkale Destanı" olarak adlandırıldığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın yolunu açan Erenköy Direnişi, mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerimizin destansı kahramanlıkları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ile taçlanmıştır. Şanlı Erenköy Direnişi ile o gün verilen mücadele, Kıbrıs Türkü'nün vatanında güven içinde yaşaması bakımından bugün çok daha anlamlı hale gelmiştir. Türkiye olarak, KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde verilen mücadelenin her platformda sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz. Erenköy Direnişi'nin 59. yıl dönümü vesilesi ile 4. Filo Komutanı Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve istiklal uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenledik
Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli" düzenlendi
Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 59. yıl dönümünde Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 59. yıl dönümünde Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Döviz kazandırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi gerekiyor

KKTC'de 59 yıl önce Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar törenle anıldı

TMT Genel Başkanı Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı

TMT Genel Başkanı Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP ile ilgili finans sektörü temsilcileriyle buluşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP ile ilgili finans sektörü temsilcileriyle buluşacak
MSB'den Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel paylaşımı

MSB'den Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet