logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Cevdet Yılmaz "Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, bu gelişmede özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğunu vurguladı.

Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamaların olabileceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda Orta Vadeli Programımızın ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklemiyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gıda ve sosyal konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da desteğiyle, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20'nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
