Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'ya geldi.

Harun Kutbe  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Lefkoşa

Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Lefkoşa'ya geldi.

