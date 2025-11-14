Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'ya geldi.
Lefkoşa
Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Lefkoşa'ya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı