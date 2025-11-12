Dolar
42.24
Euro
49.01
Altın
4,195.32
ETH/USDT
3,402.90
BTC/USDT
101,661.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Deprem bölgesine yönelik projeler başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Asya Kalkınma Bankası ile güçlü bir ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgesel üyelik statümüzün ardından, kalkınma projelerinde işbirliğimizin kapsamı genişliyor, finansman ve teknik işbirliği olanaklarımız güçleniyor. Bu çerçevede, Bankanın ülkemiz kamu ve özel sektör projelerine 2025 sonuna kadar 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3’er milyar dolar finansman sağlamayı planlaması işbirliğimizin stratejik boyut kazandığının somut bir göstergesidir. Deprem bölgesine yönelik projeler başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Asya Kalkınma Bankası ile güçlü bir ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Kanda'ya ziyaretleri ve yapıcı işbirlikleri için teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
DMM, "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı
Şüpheli Necati Özkan'ın "örgüt üyeleri ve usulsüz iş alanlar arasında bağlantı kurduğu" iddiası
Sındırgı esnafına "deprem kredisi" imkanı sunulacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde ihale süreçlerindeki yöntem anlatıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Brezilya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Brezilya'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet