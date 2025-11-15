KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
Lefkoşa
Başkent Lefkoşa'daki törenler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sabah tebrikleri kabul etmesiyle başladı.
Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.
Törende daha sonra protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanlığını (MSB) temsilen Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran anıt özel defterini imzaladı.
KKTC 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ile devam etti.
Lefkoşa'daki törenlere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili Erkut Şahali, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, konuk heyetler, muharip dernekler, sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Fotoğraf: Ahmet Okur/AA
Törenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’dan siyasi parti temsilcileriyle heyetler de hazır bulundu.
İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, askeri birlik ve öğrencilerin kortej geçişi yapıldı.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komandolar ve askeri araçların geçişi törene katılanlardan alkış topladı.
KKTC'nin başta Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere tüm kentlerinde askeri geçit törenleri yapıldı.
KKTC 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açıldı.
Hava akrobasi timi "Türk Yıldızları"na bağlı uçaklar da bugün Girne semalarında gösteri uçuşu yapacak.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Kıbrıs Türk halkı, hiçbir dönemde masadan kaçan taraf olmamıştır"
KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Töreni'nde konuşan Erhürman, sözlerine Azerbaycan'dan dönerken düşen askeri kargo uçağında şehit olan Mehmetçiklere rahmet, ailelerine sabır dileyerek başladı.
Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki varlığını, kimliğini ve haklarını koruma mücadelesinin on yıllardır aralıksız biçimde devam ettiğini, gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmanın boyunlarının borcu olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü, demokrasi, refah, güvenlik ve barış, tüm halkların olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da hakkıdır. Bizler, bunun için bir yandan KKTC'de gerekli düzenlemeleri ve reformları yapmak, halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturmak, diğer yandan da her zaman olduğu gibi Ada'da ve bölgede kalıcı istikrar ve barışı sağlamak için çözüm arayışlarımıza devam etmek kararlılığındayız."
KKTC ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta çözüme yönelik her zaman yapıcı yaklaşımlar sergilediğine dikkati çeken Erhürman, Kıbrıs Rum liderliğinin aynı iradeyi gösteremediğini anlattı ve "Kıbrıs Türk halkı, hiçbir dönemde masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır." dedi.
"Güneyde silahlanma ve askeri anlaşmalar konusunda sorumsuz adımlar atıldı"
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin donmuş olması, Ada'da ve bölgedeki gelişmeler konusunda aynı sonucu doğurmamıştır. Geçen sürede bölgede çok ciddi ve endişe verici gelişmeler yaşanmış, güneyde silahlanma ve askeri anlaşmalar konusunda sorumsuz adımlar atılmış, Kıbrıs Türk halkı, Ada'da ve bölgedeki pek çok gelişme konusunda görmezden gelinmiş, yok sayılmıştır." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk halkının Ada'daki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğuna dikkati çeken Erhürman, Kıbrıs Rum halkının Ada'daki egemenlik hakkı kadar Türk halkının da eşit ölçüde hakkının bulunduğunu vurguladı.
Erhürman, Güney Kıbrıs'ın uluslararası ilişkilerde en önemli ve belirleyici konular arasında yer alan güvenlik, enerji, deniz yetki alanları, hidrokarbonlar ve ticaret yolları gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesi bulunmaksızın karar vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
"Görüşme masası vardır"
"Bir kez daha vurgulamak isterim ki Kıbrıs Türk, halkı hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Müzakere masasının kurulmasını sağlayacak koşullar olgunlaşana kadar görüşülmesi gereken çok konu ve bunların görüşüleceği bir görüşme masası vardır." diyen Erhürman, Annan Planı Referandumu ve Crans-Montana’daki müzakereler gibi süreçlerin, Rum liderliğinin retçi tutumuyla sonuçlanmadan bırakıldığını ve mevcut statükoyu Kıbrıs Türk halkının kabul etmediğini söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs konusunda bugüne kadar yaşanılan süreçlerden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Kapsamlı çözüme yönelik çözüm odaklı bir müzakere masası varsa orada olacağız. O masa henüz kurulamadıysa Ada'daki iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya, güvenin tesis edilmesine, çözüm atmosferinin yaratılmasına, kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilerideki çözüme katkıda bulunacak biçimde işbirliklerinin ve çözümlerin üretilmesine yönelik görüşme masasında olacağız."
"İçerideki sıkıntıları aşmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erhürman, bir taraftan uluslararası konularla ilgilenirken diğer taraftan Kıbrıs Türk halkının içeride yaşadığı sıkıntıların bulunduğuna, KKTC'nin nüfusunun net şekilde bilinmesi ve ülkenin güçlü göç sistemine sahip olması gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizi güvensiz bir ülke konumuna düşme riskinden hızla uzaklaştırma zorunluluğumuz vardır." dedi.
KKTC'nin sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erhürman, eğitimdeki sorunların giderilmesi ve dar gelirlilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda az zamanda çok işler yapma yükümlülüklerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.