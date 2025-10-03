Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 38,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,83 arttı.
- Eylülde fiyatı en çok artan ürün üniversite eğitimi, en fazla düşen hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu
TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 arttı.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 23,66, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 26,59 artış oldu.
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,73, imalatta yüzde 26,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,81 ve su temininde yüzde 55,03 artış gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 22,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,21, enerjide yüzde 25,17 ve sermaye mallarında yüzde 26,62 yükseliş kaydedildi.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72, imalatta yüzde 2,79 ve su temininde yüzde 1,74 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,05 azalış gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,8, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,07, enerjide yüzde 0,78 ve sermaye mallarında yüzde 1,9 artış kaydedildi.
|Sektörler/Alt Gruplar
|Aylık (Yüzde)
|Yıllık (Yüzde)
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|2,72
|28,73
|İmalat
|2,79
|26,63
|Elektrik, gaz
|- 0,05
|23,81
|Su temini
|1,74
|55,03
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,47 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 32,31'e ineceği hesaplanmıştı.