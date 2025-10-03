Dolar
41.69
Euro
48.97
Altın
3,863.36
ETH/USDT
4,452.50
BTC/USDT
119,800.00
BIST 100
10,974.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Mert Davut, Hülya Ömür Uylaş  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 38,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,83 arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,23, Yİ-ÜFE yüzde 2,52 artış gösterdi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 arttı.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 23,66, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 26,59 artış oldu.

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,52, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,73, imalatta yüzde 26,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,81 ve su temininde yüzde 55,03 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 22,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,21, enerjide yüzde 25,17 ve sermaye mallarında yüzde 26,62 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72, imalatta yüzde 2,79 ve su temininde yüzde 1,74 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,05 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,8, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,07, enerjide yüzde 0,78 ve sermaye mallarında yüzde 1,9 artış kaydedildi.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı2,7228,73
İmalat2,7926,63
Elektrik, gaz- 0,0523,81
Su temini1,7455,03

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,47 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 32,31'e ineceği hesaplanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Ormanlar "ORİKEM Projesi" ile gece gündüz fotokapanlarla korunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Eylülde fiyatı en çok artan ürün üniversite eğitimi, en fazla düşen hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu

Eylülde fiyatı en çok artan ürün üniversite eğitimi, en fazla düşen hava yoluyla yolcu taşımacılığı oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

IMF küresel enflasyonda "karışık bir tabloya" işaret etti

TİM Başkanı Gültepe: Geçen ay 49 ilimizin ihracatı arttı

TİM Başkanı Gültepe: Geçen ay 49 ilimizin ihracatı arttı
Bakan Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet