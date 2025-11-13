Dolar
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nden Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya her daim devam edecektir." dedi.

Abdullah Sarica  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ziyaretine ilişkin, "Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya her daim devam edecektir. Bu ziyaretin, Kıbrıs Türkü'nün geleceğine dair ortak irademizi pekiştirmesini, ekonomik, sosyal ve yapısal alanlarda yürüttüğümüz yakın işbirliğini daha da güçlendirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Erhürman'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

KKTC ile müstesna ilişki çerçevesinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, Erdoğan ile Erhürman arasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildiğini, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya her daim devam edecektir. Bu ziyaretin, Kıbrıs Türkü'nün geleceğine dair ortak irademizi pekiştirmesini, ekonomik, sosyal ve yapısal alanlarda yürüttüğümüz yakın işbirliğini daha da güçlendirmesini diliyorum."

