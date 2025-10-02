Dolar
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ihracat odaklı politikalar ve yapısal adımlarla 2028 yılı sonunda ihracatın 300 milyar doları aşmasını ve küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçladıklarını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçlıyoruz

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, yüksek katma değerli ihracatın artırılması ve rekabetçiliğin güçlendirilmesi için yürütülen politikaların sonuç verdiğini belirtti.

Eylül ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış kaydettiğini aktaran Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracat değerinin 270 milyar dolara yaklaştığına dikkati çekti.

"Dış ticaret dengemizi de yakından takip ediyor, ithalattaki gelişmeleri dikkatle izleyerek üretim kapasitemizi güçlendirecek ve ithal bağımlılığımızı azaltacak alternatif adımları hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, gelecek dönemde de ekonomide enflasyonu düşüren, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomi programının kararlılıkla uygulanacağının altını çizdi.

Yılmaz, program sayesinde küresel belirsizlikler ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen ihracatta yeni ürün ve pazar çeşitliliğini artırarak, daha geniş bir coğrafyaya, daha katma değerli ürünlerle ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "İhracat odaklı politikalarımız ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal adımlarımız ile 2028 yılının sonunda ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını ve küresel ihracattan daha fazla pay almayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

