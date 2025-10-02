Dolar
41.60
Euro
49.01
Altın
3,873.40
ETH/USDT
4,385.20
BTC/USDT
118,646.00
BIST 100
11,173.40
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık edecek
logo
Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaşmıştır." dedi.

Serhat Tutak  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Türkiye'nin ihracatı 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı

Ankara

Ticaret Bakanı Bolat, "Yılbaşında ortaya koyduğumuz mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara eylülde ulaştık." ifadesini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

