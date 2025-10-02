Türkiye'nin ihracatı 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaşmıştır." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Bolat, "Yılbaşında ortaya koyduğumuz mal ve hizmet ihracatı hedefi olan 390 milyar dolara eylülde ulaştık." ifadesini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
