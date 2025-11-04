Dolar
Ekonomi

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 351 milyon doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 351 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Atakan Çıtlak  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk iki ayında 351 milyon doları aşkın gelir sağladı Fotoğraf: Atakan Çıtlak/AA

Giresun

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde yurt dışına 351 milyon 653 bin 975 dolar karşılığında 31 bin 465 ton fındık satıldığı belirtildi.

Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 64 bin 199 ton fındık ihracatından 515 milyon 581 bin 846 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

