Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Dündar'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da trafik kazasında ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.