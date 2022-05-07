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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Dündar'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da trafik kazasında ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 07.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Dündar'ın ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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